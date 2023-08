Urgente! Ônibus tomba às margens de rodovia em Conceição do Castelo

Um ônibus tombou às margens da rodovia BR-262, em Conceição do Castelo (Indaiá), neste sábado (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 04h50, nas imediações do km 115.

Uma equipe da PRF de Brejetuba foi acionada para atender a ocorrência no local. O veículo, que pertence a empresa Buser, tombou no sentido Vitória, mas não houve necessidade de interdição da pista.

Segundo as primeiras informações da polícia, não houve feridos. Confira as imagens do acidente:

Matéria em atualização.