Vai dar praia? Veja a previsão do tempo para Cachoeiro e região Sul

A previsão do tempo para este sábado (5) é de predomínio de sol em todo o Espírito Santo, sem chuva.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento se mantém acelerado com moderada intensidade no litoral capixaba.

Já em trechos da região Sul, os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%, com sol e poucas nuvens, sem chuva. A previsão ainda aponta vento moderado no litoral.

A temperatura varia entre mínima de 17 °C e máxima de 33 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima de 10 °C e máxima de 30 °C, nas regiões mais altas.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a previsão é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove, segundo o Clima Tempo. A temperatura varia entre 16º e 31º.