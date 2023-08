Valor bruto da produção agropecuária do ES é estimado em R$ 24,2 bi

O ano de 2022 foi marcado pelo aumento dos custos no setor agrícola, no entanto, isso não foi limitação para que os produtores rurais continuassem ampliando a produção, que cresceu 5,6% nas lavouras. A combinação do aumento de produção e acréscimo dos preços médios recebidos pelos produtores fez o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBPA) alcançar R$ 24,2 bilhões, valor recorde na série histórica do Estado, de acordo com estimativa do Boletim de Conjuntura do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

