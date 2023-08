Vargem Alta: Festa Literalta – “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”

O município de Vargem Alta, se prepara para receber a 2ª edição da Festa LITERALTA, que acontecerá no dia 12 de agosto de 2023 na Estação Ferroviária do centro da cidade. O evento promete um dia inteiro de atividades culturais gratuitas, valorizando a literatura e dialogando com diversas formas artísticas, incluindo shows musicais, apresentações culturais, mostra de filmes, feirinha de livros, oficina e muito mais.

A edição deste ano traz como tema “O Eco da Mata Que Ecoa na Palavra”, com um conceito curatorial que visa valorizar os povos de origens indígenas e quilombolas, bem como a literatura que se relaciona com a ecologia de forma mais profunda. O objetivo é buscar um olhar decolonial, libertando a produção de conhecimento da episteme eurocêntrica, e dar destaque às produções literárias que questionam problemas ambientais e buscam promover o cuidado com a terra.

A 2ª Edição da Festa LITERALTA é uma realização da Tangerinas do Deserto Produções, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo para produção de obras literárias e incentivo à leitura, da Secretaria da Cultura. O projeto conta ainda com apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Vargem Alta e da Reserva Ambiental Águia Branca.