Veículo clonado e com restrição de furto é recuperado no sul do Estado

Na tarde da última terça-feira (08), os policiais militares do 3º Batalhão apreenderam uma Toyota Hilux, de cor preta, clonada e com registro de roubo no município de Teresópolis/RJ.

Os militares deslocaram até o distrito de Rive, no município de Alegre, onde o serviço de Inteligência identificou um veículo que possivelmente seria clonado. Durante a abordagem o condutor do veículo, de 69 anos, que recebeu como forma de pagamento há aproximadamente seis meses.

O suspeito foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre para as demais providencias. Durante vistoria, foi constatado que o chassi e placa do veículo foram adulterados, e a numeração do motor consta uma ocorrência de roubo em Teresópolis/RJ em 25/03/2022.

O veículo, após vistoria, foi removido para pátio credenciado, onde ficou à disposição da autoridade policial.