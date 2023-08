Veículos roubados são recuperados pela PRF em cidades do ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta segunda-feira (14), dois veículos com registro de roubo na BR 101. As ocorrências foram registradas em Fundão e em Sooretama.

De acordo com a PRF, em Fundão, uma motocicleta CG Titan, da marca Honda, com placa clonada foi abordada no Km 238, na localidade de Timbui. A equipe realizava fiscalização viária, quando parou o veículo. O condutor não deu detalhes sobre a origem do veículo. Após vistoria, constatou-se que se tratava de um clone de um veículo de mesma marca, modelo e cor.

Já em Sooretama, no Km 125 da BR 101, foi abordado um veículo Parati de cor vermelha, da marca Volkswagen, após suspeitas de condutor estar dirigindo sob efeito de álcool. Após realizar o teste do bafômetro, foi confirmado que o motorista estava conduzindo veículo após ter ingerido álcool. Na verificação do veículo, a PRF identificou que havia registro de furto em Linhares por volta das 13h.

Os veículos e os condutores foram encaminhados à Polícia Civil dos municípios.