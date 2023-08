Vem aí o 17º Torneio entre Famílias de Alto Caxixe

Já se aproxima o 17º Torneio entre Famílias de Alto Caxixe, nos dias 26 e 27 de agosto, com organização do grupo “Amigos pelo Futebol Alto Caxixe” e apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

O evento contará com participação das tradicionais famílias da região: Silva, Canal, Gava, Pim, Machado, Gobbi, Poletto, Falqueto, Módolo, Gratieri, Lorenzon, Campos, Avanci, Bernabé, Botacin, Schneider, Souza, Fassarela, Vitorazzi, Rodrigues, Uliana e Oliveira.

No sábado (26), a abertura acontecerá às 10h, seguida pelo início dos jogos às 10h30. O dia será encerrado com um animado forró ao som de Leandro e seus teclados.

No domingo (27), a celebração da Palavra terá início às 9h, e os jogos reiniciarão às 10h. Às 11h, será servido um delicioso almoço típico para repor as energias dos atletas e torcedores. Às 16h30, será realizado um sorteio beneficente de R$ 50 mil. A cartela custa R$ 50.

A premiação é bastante atrativa para os competidores, com R$ 1.500 mais troféu para o primeiro lugar, R$ 800 mais troféu para o segundo lugar, R$ 400 mais troféu para o terceiro colocado e R$ 300 mais troféu para o quarto colocado. Além disso, haverá troféus para o artilheiro e melhor goleiro da competição.

Para encerrar o torneio em grande estilo, a entrega das premiações ocorrerá às 18h, seguida de um show com os Garotos Tradição às 18h30. E para finalizar o evento com muita animação, novamente Leandro e seus teclados em um show especial a partir das 20h.

Programação:

Dia 26/08 (sábado)

10h- Abertura do Torneio

10h30- Início dos Jogos

*Encerramento: forró com Leandro e seus teclados

Dia 27/08 (domingo)

9h- Celebração da Palavra

10h- Reinício do Torneio

11h- Almoço típico

16h30- Sorteio beneficente

18h- Entrega das premiações

18h30- Show com Garotos Tradição

20h- Show de encerramento com Leandro e seus teclados