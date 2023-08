Vem chuvinha aí! Confira a previsão do tempo para o Dia dos Pais em todo ES

O domingo será com mudança nas condições do tempo no trecho sul do Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove, de forma fraca, à noite nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas diminuem em todas regiões.

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva fraca à noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva fraca à noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, sol e poucas nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens. Não chove.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens. Não chove.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.