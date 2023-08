Venda Nova: rastreamento em veículos garante mais segurança para população

Transparência e modernização na frota municipal. A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, através da Secretaria Municipal de Interior e Transportes, está implantando um novo sistema de rastreamento da frota com o propósito de dar mais segurança aos motoristas e passageiros. Ao todo, mais de 130 veículos ganharão o novo equipamento, que oferece mais transparência de dados dos veículos.

O sistema de rastreamento da frota dos veículos da Prefeitura de Venda Nova não é algo novo. A atual gestão implantou, pela primeira vez na história do município, em fevereiro de 2022, entretanto, a empresa contratada não executou o serviço como previsto em edital.

Neste sentido, a Prefeitura, além de penalizar a empresa, abriu novamente licitação. Com a contração da nova empresa e execução do serviço, o equipamento mostrará em tempo real a localização e velocidade do veículo, permitindo fazer um balanço de uso de combustível, tempo gasto, percursos, entre outros.