Vereadores renunciam cargos de vice-presidente e secretário da Câmara

O vice-presidente e o secretário da Mesa de Diretora da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua renunciaram às suas funções, nesta terça-feira (1).

Em documento apresentado à Casa, os vereadores Roberto Alemonge de Souza e Roberto da Silva Mello, alegaram que pediram afastamento dos cargos por incompatibilidade com as condutas do presidente do Poder Legislativo, Gilcimar da Rocha Silva, mais conhecido como Gilson Barriga.

“Neste momento, por motivos de incompatibilidade com as condutas do presidente da Câmara, Gilcimar da Rocha Silva, venho solicitar aos meus pares, que votem favorável ao meu pedido de afastamento do cargo”, dizem as justificativas apresentadas pelos vereadores.

Pedidos de renúncia

Como ficam os trabalhos na Câmara?

A situação, inédita na cidade, tem deixado a população preocupada quanto ao andamento dos trabalhos na Casa de Leis, uma vez que, nenhum vereador quer ficar ao lado do chefe do Poder Legislativo municipal.

Caso o atual presidente não renuncie ao cargo para a eleição de uma nova Mesa Diretora, as atividades administrativas podem ficar travadas na Casa de Leis.

“Acredito que não conseguindo ocupar os cargos em vacância, a judicialização do caso seria o próximo passo. Situação histórica em Atílio Vivácqua”, explica o vereador Thiago Gava (Republicanos).

O que diz o presidente?

Ainda não há informações se o presidente da Câmara de Atílio Vivácqua vai renunciar. A reportagem entrou em contato, tanto com o Gilson Barriga quanto com a assessoria de comunicação da Casa Legislativa, mas não obteve retorno até o fechamento dessa matéria.

Matéria em atualização.