VÍDEO | Acidente envolvendo três veículos deixa da ES 490 parcialmente interditada

Um acidente envolvendo três veículos deixou a Rodovia ES 490 parcialmente interditada na noite da última terça feira (22). A colisão envolvendo um Volkswagen Gol, um Peugeot e um Volkswagen Fox ocorreu na altura do Km 22, próximo a localidade de Garrafão, no município de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, Volkswagen Fox e o Peugeot eram conduzidos por duas motoristas, que contaram o condutor do Volkswagen teria invadido a contramão e colidiu com o Peugeot, que acabou batendo no Volkswagen Fox, que seguia na direção oposta.

As duas condutoras receberam os cuidados do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) no local. O motorista precisou ser levado ao Pronto Atendimento de Marataízes. Os veículos ficaram na pista até a chegada dos guinchos. A pista ficou parcialmente interditado por cerca de duas horas.