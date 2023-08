VÍDEO | Bandidos roubam carro de motorista de app no ES

Na noite da última segunda-feira (31), um motorista de aplicativo foi surpreendido por bandidos no bairro Planalto Serrano, na Serra, que anunciaram o assalto e levaram seu veículo de trabalho.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma viatura que passava pelo local viu o crime e perseguiu o carro em que os bandidos estavam.

Segundo a Polícia Civil um dos suspeitos, de 23 anos foi preso e autuado em flagrante por roubo qualificado, com uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

