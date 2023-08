VÍDEO | Caminhão “falha” na subida e colide com carro e casa em Cachoeiro

Uma falha mecânica de um caminhão provocou um acidente na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível o estrago. Segundo moradores da região, um caminhão que subia no sentido Novo Parque, acabou colidindo em um carro e parou atingindo, com a parte traseira, juma casa localizada às margens da via.

Uma pessoa estava no carro, mas não sofreu ferimentos. Ninguém da residência ficou ferido. O acidente ocorreu por volta de 9h30, na rua Alziro Viana, Ana altura do Ferroviários, e o motivo apontado pelo condutor seria uma falha mecânica do veículo.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que o Boletim de Ocorrência está em andamento, e por isso, não divulgou a dinâmica do acidente.