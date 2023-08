VÍDEO | Caminhão tomba e bloqueia totalmente rodovia em Atílio Vivácqua

Um caminhão, do tipo baú, tombou e bloqueou totalmente a pista na tarde desta sexta-feira (25), na Rodovia ES 289, na localidade de Pichincha, zona rural de Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe esteve no local para prestar apoio e as informações é que dois veículos bateram de frente e um dos condutores tentou fugir do local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que não houve vítimas e que o Boletim de Ocorrência ainda não foi finalizado.