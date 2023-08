Vídeo flagra momentos de grave acidente com mortes em Kennedy

Um grave acidente deixou um homem e duas mulheres mortos, neste sábado (5), na ES-60, em Presidente Kennedy, na divisa com o Rio de Janeiro. Outras quatro pessoas, sendo duas crianças, também ficaram feridas.

Testemunhas relatam que dois veículos colidiram no trecho de acesso ao Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Campo Novo.

Não há informações oficiais sobre o que pode ter provocado o acidente.

A Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy, bem como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.

Vídeos enviados para a redação do AQUINOTÍCIAS.COM mostram o local do acidente minutos depois da colisão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.