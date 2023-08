VÍDEO | Foragido tenta se esconder embaixo de sofá, mas acaba preso no ES

A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Serra, realizou, na tarde da última quarta-feira (23), uma operação policial para cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Vista da Serra I, Serra. Um foragido do sistema prisional do Estado foi recapturado.

Segundo o chefe da DHPP, delegado Rodrigo Sandi Mori, o foragido do sistema penitenciário, de 29 anos, saiu com o benefício da saidinha temporária em 14 de fevereiro do ano passado e não voltou. Ele foi localizado escondido embaixo do sofá.

Ainda segundo o delegado, ele atua no tráfico de drogas da região da “Favelinha” no bairro Central Carapina, na Serra e, possui condenação de 14 anos de reclusão pelos crimes de tráfico e roubo. Além disso, também responde a um processo de homicídio ocorrido na data de 22/03/2012, no bairro Central Carapina, Serra/ES.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.