VÍDEO | Homem é preso com drogas, armas e dinheiro no Centro de Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 12h, um homem e apreendeu drogas, armas e dinheiro no bairro Guandú, Centro de Cachoeiro.

De acordo com informações da GCM, a equipe recebeu denúncias de que um homem estaria em uma moto da marca Yamaha, modelo Neo AT115 de cor prata, transportando drogas e repassando para usuários na antiga Estação Ferroviária Domingos Lage, na região central da cidade. A equipe então se deslocou até o local e localizou o suspeito.

Com ele, foi encontrado uma bucha de maconha, uma pedra de crack, uma faca do tipo serrinha, um facão e R$ 200,00 em espécie.

O homem e o material apreendido foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as providências cabíveis. A moto foi encaminhada para o pátio do Detran.

