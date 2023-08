VÍDEO | Motociclista fica ferido após acidente em Marataízes

Na noite da última terça-feira (29), uma colisão entre uma moto e um carro, deixou um motociclista gravemente ferido. O acidente ocorreu na Rodovia ES 490, na região conhecida como Alto Marataízes, em Marataízes.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a o acidente envolveu uma moto Honda 125 e um Volkswagen Gol. A equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local prestar atendimento ao motociclista, que teve ferimentos graves e precisou ser levado ao Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Marataízes.

A GCM informou, que o motorista do Gol, permaneceu no local da colisão e não sofreu ferimentos. O trânsito ficou lento no local por aproximadamente uma hora.