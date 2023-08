VÍDEO| Mulher é presa em flagrante traficando em rodoviária do ES

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante em uma ação realizada pelo Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante enquanto traficava na rodoviária da cidade.

De acordo com informações da PC, após revisarem câmeras de segurança, foi possível capturar o momento em que ela entregava a droga a um usuário. Com a suspeita foi apreendido um revólver calibre 38, munições e dinheiro. A polícia detalha ainda que nas imagens, foi possível vê-la interagindo com um homem que estava de bicicleta e a abordagem foi feita neste momento.

Dentro da bolsa da mulher, foi encontrado, além do revólver calibre 38 já com seis munições e outras cinco munições avulsas, uma bucha de maconha e uma de haxixe.

A mulher foi conduzida e autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo restrito. A suspeita foi encaminhada ao Sistema Penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça.