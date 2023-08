VÍDEO | Operação policial prende facção criminosa em cidades do ES

As Polícias Civil e Militar realizaram uma operação policial nos municípios de Montanha, Ponto Belo e São Mateus, na manhã da última quarta-feira (23). O objetivo era o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, para membros de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, que atuava na cidade de Ponto Belo.

Na ação, sete pessoas foram presas. Drogas, dinheiro, balança de precisão, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos.

Cinco suspeitos com idades entre 20 e 27 anos foram presos na cidade de Ponto Belo. Em Montanha, um homem de 19 anos foi capturado. Já no município de São Mateus, um indivíduo de 27 anos, apontado como chefe do grupo criminoso, foi preso.

No momento da ação, um suspeito de 49 anos foi detido pelas equipes tentando sair do local com uma mochila contendo vasta quantidade de entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Durante as buscas, foram apreendidos nos endereços dos suspeitos de mandados, 98 buchas de maconha, um tablete com 159 gramas de maconha, dez pedras de crack, uma sacola com diversos pinos vazios, uma pistola de pressão adaptada para calibre 22, material para embalo das drogas, uma balança de precisão, ácido bórico, R$ 1.202,00 em espécie, aparelhos celulares e dois veículos.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, delegado Eduardo Mota, informou que a operação é mais uma das etapas de um longo processo que investiga o tráfico de entorpecentes e visa desarticular esse grupo muito bem estruturado e que atuava na cidade de Ponto Belo. “Vale destacar que, em uma dessas etapas, foram apreendidas diversas armas de fogo, munições, variedades de entorpecentes e significativos valores em dinheiro, tudo de propriedade do bando em questão”, destacou.

Os conduzidos foram apresentados à autoridade policial para procedimentos de praxe e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.