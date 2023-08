VÍDEO | PC procura suspeitos de furto em escritório de advocacia

A Polícia Civil do Espírito Santo está tentando identificar e prender os suspeitos de um furto, que ocorreu na manhã da última quinta-feira (10), em um escritório de advocacia, na Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Asteca, também em Vila Velha.

Policiais militares foram até o local na manhã de sexta-feira (11), para apurar o caso. Do escritório os criminosos teria levado um CPU, uma TV, uma quantia em dinheiro e documentos.

Durante a ação, vários objetos do escritório foram danificados e o local ficou totalmente destruído. Buscas foram realizadas pelos militares e imagens de câmeras de comércios próximos foram recolhidos para investigação.

“O intuito da divulgação dessas imagens é para que possamos identificar e qualificar os indivíduos, auxiliando nas investigações que estão em andamento”, disse o delegado Wilis Soares, titular do 8º Distrito Policial de Vila Velha.

A investigação está em andamento e qualquer pessoa pode auxiliar de forma anônima pelo 181.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.