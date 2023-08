VÍDEO | Polícia prende quadrilha que furtava carros de luxo no Espírito Santo

Deflagrada na última sexta-feira (11) a Operação Alto luxo prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos de veículos do tipo Toyota Hillux que ocorriam no aeroporto de Vitória. Segundo a PC as prisões ocorreram entre Vila Velha, Serra e Vitória.

A Polícia Civil realizou o levantamento desses furtos e foi possível perceber uma semelhança entre os crimes realizados no aeroporto de Vitória e em outros aeroportos do Brasil, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. As denúncias de furtos aumentavam e pelo menos sete veículos de grande porte foram furtados no curto período de um mês.

Segundo a polícia a quadrilha agia nos estacionamentos de aeroportos e quando percebiam que faziam muito tempo em que os veículos estavam parados era quando a quadrilha entrava em ação e o dono do veículo ao retornar era surpreendido com a cena.