VÍDEO: suspeito de roubar celulares e bicicletas é preso no ES

Um homem suspeito de ter cometido, pelo menos, 14 roubos de celulares e bicicletas foi preso, nesta sexta-feira (4), em Vila Velha.

Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo tinha o hábito de praticar as ações criminosas na região do bairro Ibes.

Câmeras de segurança flagraram um dos momentos em que uma das vítimas tem a bicicleta retirada à força das suas mãos.

O homem, detido por policiais militares do 4º Batalhão, estava com um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por meio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha em, pelo menos, 14 roubos de celulares e bicicleta.

