VÍDEO | “Todo mundo importante é de Cachoeiro”, diz ministra do STF no ES

Na última segunda-feira (14), a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Antunes Rocha, esteve no Espírito Santo, onde recebeu das mãos do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade.

Durante seu discurso, a ministra surpreendeu os presentes ao mencionar Cachoeiro de Itapemirim como referência de sua adolescência.

“Eu pensada: se não era capital, seguramente era uma das cidades mais importantes do Brasil era Cachoeiro de Itapemirim. Pensava que o Brasil começa e termina em Cachoeiro. Todo mundo importante era de Cachoeiro. Vi o Silva cantar Sérgio Sampaio, e me disseram que é de Cachoeiro. Continuo achando que é uma coisa grave Cachoeiro”, disse arrancando risos da plateia.

Mostrando conhecimento sobre a Capital Secreta do Mundo, a ministra citou os filhos ilustres. “Roberto Carlos é de Cachoeiro, Carlos Imperial é de Cachoeiro, Rubem Braga, que é essa enormidade, é de Cachoeiro. Só tem pessoas importantes”, contou.

A ministra também disse que Rubem Braga fazia parte de suas leituras. Em uma determinada ocasião, Rubem Braga escreveu uma crônica, que ele dizia que as três cidades mais importantes do mundo eram: Paris, Veneza e Cachoeiro de Itapemirim. Li aquilo e pensei: o mundo vai começar e acabar em Cachoeiro de Itapemirim, é claro”, continuou.

“Na semana seguinte ele escreveu a crônica dizendo o seguinte: ‘escrevi na semana passada que as três melhores cidades eram Paris, Veneza e Cachoeiro de Itapemirim, e recebi a carta de um amigo meu de Cachoeiro dizendo assim: Paris tudo bem, mas o que Veneza está fazendo antes de Cachoeiro, não entendi’”, divertiu-se a ministra.

