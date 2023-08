Videomonitoramento de Cachoeiro terá integração com Segurança do Estado

O novo sistema de videomonitoramento de Cachoeiro de Itapemirim, apresentado, nesta terça-feira (1), contribuirá não só para garantir a segurança no perímetro da cidade, mas também para ajudar as forças policiais a elucidar crimes e, até mesmo, capturar suspeitos de terem cometido atos delituosos em outras partes do Estado do Espírito Santo e que tentem buscar refúgio na cidade.

“Essas imagens elas vão contribuir para a elucidação de vários crimes, seja patrimonial, dentre outros, mas principalmente os patrimoniais. Você tem a possibilidade de estar identificando, não só pessoas, com o reconhecimento facial, mas também temos a possibilidade de identificarmos os veículos utilizados no crime”, explicou o delegado Faustino, superintendente de Polícia Civil Regional Sul.

No total, 203 câmeras já estão instaladas e em pleno funcionamento. A expectativa é de que esse número aumente para 273 após a liberação de autorizações de alguns lugares que competem ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Algumas delas, que possuem a tecnologia de reconhecimento facial, estão em oito pontos estratégicos da cidade. Além das áreas urbanas da sede, o videomonitoramento também cobrirá os 11 distritos do município.

Entre os destaques, estão as câmeras para identificação de placas de automóveis, que visam combater a prática de crimes de furto e adulteração de veículos.

Integração

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Cel. Guedes, um Termo de Cooperação Técnica deve ser assinado com o Ministério Público (MPES) e as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal para a integração e compartilhamento de informações.

“No dia 10 de agosto teremos a vinda da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), Cel. Sergio, que é responsável pela T.I. Nós também vamos integrar a nossa base com a base da Sesp, inclusive a base do reconhecimento facial”, explicou o vice-prefeito.

O delegado Faustino ainda destaca o caráter estratégico dessa integração do sistema de videomonitoramento com a rede das forças de segurança do Estado.

“Isso já nos auxilia muito, porque é um ponto de partida, o início. Obviamente que as investigações buscam outros elementos de prova, mas, com certeza, essa vigilância digital eletrônica é de suma importância, não só para o município, mas também para o Estado. Sabemos também que, em breve, esse sistema estará integrado junto com o cerco eletrônico do Estado do Espírito. Para gente

é um grande avanço e, com certeza, nos trará uma grande contribuição para a

investigação policial”, afirma.