Vila Velha vai ganhar maior Food Park do Espírito Santo com vista para o mar

Em setembro, Vila Velha vai ganhar o maior food park do Estado, na Praia de Itaparica. Serão diversas estações gastronômicos, de japonês a comida mexicana, petiscos, crepe, carnes na parrilla, cafeteria, sorveteria, e muito mais, em um espaço de cerca de mil metros quadrados, distribuídos em três andares e com capacidade para 250 pessoas sentadas.

Além da parte gourmet, o local também oferece espaço kids, área pet friendly, além da vista privilegiada para o mar canela-verde, tudo para tornar ainda mais memorável a experiência dos visitantes.

Já no primeiro andar são diversas opções gastronômicas que vai contar com o Mexicanto, point de comida mexicana que faz sucesso no formato food truck em Jardim da Penha e agora estará em Vila Velha; Já o Léston Café & Patisserie traz para o espaço doces, tortas e bolos variados, além de bebidas com cafés e muito mais. Para os amantes da culinária japonesa, o Kymer Sushi chega trazendo mais de 50 opçoes no menu, de combinados a temakis, yakisoba. E não para por aí. O food park também vai contar com Taboon Kebaberia e Creperia, que além dos tradicionais crepes e kebabs, também produz esfihas de diferentes sabores.

Já o segundo andar terá aquele cheirinho especial de hambúrguer, costelas e da tradicional comida de boteco. Logo no acesso, os clientes poderão saborear as delícias da Casa Haron, diretamente de Belo Horizonte, produzidas por Harnon Moisés. Um dos seus grandes destaques será o “picolé mineiro”, costelinha de porco pururucada. Pratos brasileiros tradicionais como feijoada e rabada também estarão no cardápio.

E primeira franquia da marca Joe’s Costelaria & Texas BBQ no Brasil, idealizada pelos empresários Joe e Edgar, sete vezes premiados como o melhor churrasco em Dallas, será no Sky Food Park. A tradição texana com toque brasileiro vai atrair os apaixonados por costelas, todas defumadas e temperadas artesanalmente.

E diretamente do Rio de Janeiro, a franquia do Outbêco desembarca no food para compor o mix gastronômico com sugestões de hambúrgueres, costela e petiscos variados. Já a Mille Gusti traz para o Sky seus deliciosos sorvetes, picolés artesanais, açaís, milk shakes e muito mais.

No segundo pavimento também haverá um espaço reservado para que artistas e bandas convidadas se apresentem na casa periodicamente, levando música ao vivo para embalar os dias de funcionamento do Sky, especialmente durante os sunsets, que prometem ser de tirar o fôlego.

As bebidas ficarão por conta do Sky Bar, que estará no 1º e 2º andar, com opções de drinks clássicos, sucos, refrigerantes, chopes artesanais da King Bier, cervejas, com destaque para os drinques autorais com apresentações super diferentes que prometem surpreender o público.

Estrutura e sistema especial

Uma das novidades do Sky é o espaço dedicado para eventos, no terceiro andar. Com capacidade para cerca de 100 pessoas, objetivo é que ali aconteçam aniversários, confraternizações e encontros corporativos reservados para melhor conforto do público.

A estrutura sustentável, construída com base de contêineres revestidos por tons de cinza e preto, ganhou elementos como luminárias de cordas náuticas e jardins verticais, que dão um toque de natureza ao local. Além disso, serão diversos cantinhos instagramáveis que prometem atrair a atenção e os flashs do público.

E outro benefício para o público será o método de pagamento. Para facilitar a forma de consumo do cliente, serão distribuídos cartões pós-pago na entrada, que serão utilizados para pedidos e poderão ser pagos após o término do consumo em qualquer um dos restaurantes do food park. Além disso, serão instalados totens nos andares para solicitar os pedidos e realizar o pagamento tudo digitalmente.

Sky Food Park

Av. Estudante José Júlio de Souza, 411, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Instagram: https://www.instagram.com/skyfoodpark/

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação