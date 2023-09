🌻Confira como será 🌹o primeiro dia de🌼 primavera em todo ES🪷

O primeiro dia da primavera tem predomínio de sol e calor pelo Estado, sem chuva. No litoral capixaba o vento acelera um pouco mais podendo ter rajadas ao longo do dia. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30 % em áreas da metade oeste do Estado.Â

Na Grande Vitória, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 37 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, sol entre poucas nuvens, sem chuva.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Fonte: Incaper