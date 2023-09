200 vagas gratuitas para aulas de futebol no Programa Seleções do Futuro

O sonho de se tornar jogador profissional de futebol pode estar mais próximo das crianças e jovens de Alegre, com o Programa Seleções do Futuro.

A prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute), abriu 200 vagas gratuitas para aulas de futebol direcionadas para quem tem entre 6 e 17 anos.

O Programa Seleções do Futuro é uma iniciativa do Governo Federal e visa incentivar, desenvolver e democratizar o acesso à formação esportiva em futebol para crianças e adolescentes, por meio da implantação de núcleos de futebol de base, masculino e feminino, em todo o Brasil.

LEIA TAMBÉM: Conexão Floresta reúne exposições, cultura e poesia em Alegre

Alegre é uma das 28 cidades brasileiras contempladas pelo Programa Seleções do Futuro e contará com professores capacitados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O projeto funcionará nos bairros Vila do Sul, Clério Moulin e Campo de Aviação.

O Secretario de Cultura, Turismo e Esportes, Lucas Fiorezi, explica que as aulas obedecerão aos parâmetros estipulados pelo programa em todo o Brasil. Cada turma terá 33 alunos, no máximo. Haverá divisão de categorias por idade e as aulas serão realizadas duas vezes por semana, com duração de 90 minutos.

“O projeto é fruto de uma parceria com a deputada Soraya Manato (PTB) e está alinhado com a Lei Pelé, que determina e favorece o desenvolvimento de ações que contribuam para a formação, autoestima, convivência, saúde e integração social dos jovens da cidade”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Retorno da Festa de Rive terá forró, sertanejo, DJ, orquestra de violao e futebol

Inscrições do Programa Seleções do Futuro

Quando: Entre o dias 25 e 29 de setembro.

Onde: Praça da Prefeitura, no Parque Getúlio Vargas.

Horário: 8h às 16h.

Documentos necessários (aluno e responsável):

Comprovante de residência;

Foto 3X4;

CPF;

Comprovante Escolar.