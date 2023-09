Conexão Floresta reúne exposições, cultura e poesia em Alegre

Nesta sexta-feira (22) e sábado (23), Alegre faz jus ao título de Cidade Jardim e realiza o evento Conexão Floresta, uma jornada de cultura e educação ambiental como parte das celebrações do Dia da Árvore (21).

O Conexão Floresta é promovido pela equipe do Projeto de Extensão Poliniza Caparaó, uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Campus de Alegre e a Prefeitura do município.

O evento acontece na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Laerth Paiva Gama, local anteriormente conhecido como Horto Florestal de Alegre.

O Conexão Floresta é gratuito e contará com uma programação bastante diversificada. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) financia o projeto.

A Secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Alegre, Graziela Ferreira da Silva, reforça que durante o evento haverá palestras esclarecedoras, atividades lúdicas interativas, passeios guiados pela floresta e jardim de mel, além de exposições, recital de poesias e muito mais.

“Junte-se a nós para uma jornada educativa e inspiradora em prol do nosso Meio Ambiente. Descubra como as abelhas e os microrganismos desempenham um papel crucial em nossa cadeia alimentar e no equilíbrio das redes de interação no ecossistema. Não perca essa oportunidade de aprender e se conectar com a natureza”, convidou Graziela.

CONEXÃO FLORESTA