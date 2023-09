Retorno da Festa de Rive terá forró, sertanejo, DJ, orquestra de violão e futebol

A partir da próxima sexta-feira (22), até domingo (24), a Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute) retoma a realização da tradicional Festa de Rive.

Durante três dias, haverá apresentações musicais com Forró di 2, Alex Campanha, Zé Júnior e DJ Alan Massini, além da Orquestra de Violão, que se apresenta às 20h de domingo.

O último dia da Festa de Rive vai contar ainda com as emoções da partida de futebol entre as seleções das comunidades de Rive e Anutiba, válido pela penúltima rodada da edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol.

O time de Rive tenta melhorar a classificação, saindo do 6º lugar. O Anutiba, em 3º, ainda tem chances de ser campeão. Confira a tabela.

Retomada depois de 2 anos

O evento dá continuidade ao calendário das festas que foram retomadas em 2023 e serão realizadas em todas as comunidades de Alegre, até o fim do ano.

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Solidariedade), comentou sobre importância desses eventos para os distritos da cidade e destacou que favorecem aspectos como o turismo, a economia, a agricultura familiar e o empreendedorismo, mas o prefeito também acredita no valor afetivo que essas festas tradicionais representam para a região.

“A Prefeitura retomou o circuito de festas no município para valorizar ainda mais a presença e participação da população que reside no município, para reaproximar as que não mais residem em Alegre e para atrair visitantes. A retomada das festas nos distritos é de grande importância para fomentar a economia, melhorando a renda dos comerciantes do município. Ademais, é a oportunidade que temos de realizar um momento de confraternização, entretenimento e lazer, uma vez que vivemos dois anos de dificuldades por conta da pandemia”, comentou.

Circuito de Festas nos distritos e Comunidades

Além da mega festa que marcou a 47ª EXPOAGRO 2023, no Parque de Exposições, em agosto, ao longo de 2023 já houve a Festa de São João do Norte, no mês de junho; as festas de Celina e a 19ª Expo Araraí, em julho. Setembro já foi a vez da Festa de Anutiba e da 4ª Expo Roseira.

As Festa de Rive, no próximo fim de semana, a Festa de Santa Angélica, de 29 de setembro a 01 de outubro e a Festa do Distrito de Café, dos dias 06 a 08, fecham o circuito 2023 de festas nas comunidades e distritos de Alegre.