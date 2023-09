3º Prêmio Alegre Ambiental vai pagar R$ 6 mil para projetos de sustentabilidade

Nesta 3ª edição do Prêmio Alegre Ambiental, o tema será “Meio Ambiente – Conservando o futuro”. A ideia é conscientizar às pessoas da relação direta entre o Meio Ambiente equilibrado e a saúde, bem estar e qualidade de vida.

Serão cinco prêmios de R$ 6 mil, distribuídos para os cinco primeiros selecionados pela comissão julgadora, que vai avaliar a originalidade, efetividade, relação com o tema, potencial de replicação, impacto social e ambiental, além do impacto conceitual do trabalho.

Poderão concorrer ao 3º Prêmio Alegre Ambiental, projetos que tenham sido desenvolvidos no âmbito do território municipal, concluídos ou em execução respeitando os quesitos próprios de cada categoria.

A iniciativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, se dedica a reconhecer e premiar projetos exemplares que promovam a conservação do solo e da água, com foco na sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

2ª edição do Prêmio Alegre Ambiental teve três vencedores, que receberam R$ 2, 5 mil . Foto: PMA.

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Graziela Ferreira da Silva, reforça no edital da premiação que o foco é justamente nas ações voltadas para a responsabilidade ambiental, relacionadas às práticas de conservação no município.

“Reafirmamos o compromisso de incentivar iniciativas que contribuam significativamente para a proteção dos recursos naturais, impulsionando o desenvolvimento de práticas inovadoras e eficientes no campo da conservação”, reforçou.

Ela explica que a premiação será concedida pela Prefeitura Municipal de Alegre, por meio de recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente, de acordo com a Lei Municipal Nº 3.548/2019.

Inscrições

As inscrições ocorrerão com entrega presencial da documentação solicitada, entre os dias 18 de setembro e 13 de outubro.

A documentação deve ser apresentada na sede da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS.

Os horários de funcionamento de segunda-feira à quinta-feira são entre 7h30 e 11h30 e entre 13h e 17h. Nas sextas-feiras o atendimento é de 7h30 às11h30 e de 13h às 16h.

Seleção

A seleção será feita pela comissão julgadora, composta por membros da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS e membros representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.

A premiação acontece no dia 27 de outubro.

Confira o edital clicando aqui.