Agricultores de Alegre podem receber até R$ 12 mil por serviços ambientais  

Produtores rurais de Alegre têm, entre os dias 18 de setembro e 13 de outubro, a oportunidade de apresentarem projetos de sustentabilidade ambiental e ganharem incentivo em dinheiro com valores que variam entre R$ 3 mil à R$ 12 mil.

O Programa de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) em parceiras com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e vai contemplar até 20 projetos, com um investimento de até R$ 280 mil.

O programa consiste no credenciamento, seleção e aprovação de projetos de propriedades

rurais com potencial ara receber compensação financeira pela prestação de serviços ambientais

De acordo com o edital, são três as modalidades de Pagamento por Serviço Ambiental (PSA): Conservação, Recuperação/Restauração e Produtiva. Além destas modalidades, os produtores poderão receber R$ 2 mil reais de adicional caso tenham interesse em adquirir caixas de abelha nativas (abelhas sem ferrão).

Caso optem pelo adicional de caixa de abelha também receberão capacitações para manejo das abelhas pelo projeto Poliniza Caparaó, projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Segundo a Secretária Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Graziela Ferreira da Silva, o objetivo é recompensar iniciativas de recuperação ou conservação de Áreas de Preservação Permanente – APP, assim como a recuperação de remanescentes de vegetação nativa.

“O programa remunera produtores que contribuem com o aumento da cobertura vegetal e aumento da infiltração de água. As ações implementadas incluem o reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP) em topo de morro e recuperação de nascentes. Essas ações visam, sobretudo, favorecer a infiltração de água e a consequente recarga do lençol freático, evitando também que a água da chuva se transforme em escoamento superficial, maior causador de erosão e assoreamento de corpos d’água em ambientes rurais”, explicou.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMADS. Uma comissão julgadora vai analisar as propostas entre os dias 16 e 20 de outubro.

Os contratos serão formalizados entre os dias 07 e 10 de novembro.

Confira os detalhes e atire as dúvidas clicando AQUI.

