Academia de PMES celebra 51 anos com eventos especiais

A Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APMES) está se preparando para comemorar seus 51 anos de dedicação ao serviço público e à segurança do Estado. Uma instituição de ensino valorosa e berço dos Heróis de Ortiz.

Na semana compreendida entre os dias 16 e 25 de setembro, a Academia de Policia Militar realizará algumas atividades relativas ao seu aniversário.

A “Semana da APM/ES” permitirá ao público a participação de eventos como os Jogos da Camaradagem, Ação social, Exposição de standes das Unidades Especializadas, entre outros.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.