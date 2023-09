Ação alerta sobre doenças reumáticas neste domingo (17)

No Espírito Santo, a Caminhada da Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo (SORES), acontece neste domingo (17), às 9h, saindo da Curva da Jurema e seguindo até a Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

O objetivo da campanha, é de conscientização como forma de alerta, doenças reumáticas, como Lúpus, Espondilite Aquilosante e Fibromialgia.

A expectativa é reunir os capixabas em torno desta causa tão importante e impactante para milhares de pessoas. Será uma grande mobilização de médicos da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) e sociedades regionais de reumatologia.

Para a presidente da Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo, a reumatologista Leticia Resende Brandão, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, menor o dano articular e melhor a qualidade de vida do paciente. “Será uma grande oportunidade para esclarecer as principais dúvidas e orientar a população no corpo a corpo nas ruas”, afirma a especialista.

Simultaneamente, ocorrerão eventos em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Maceió (AL), Brasília (DF), Natal (RN), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Macapá (AP), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Araguaína (TO), João Pessoa (PB), São Luís (MA), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Belém (PA) e Curitiba (PR).