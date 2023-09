Adolescente morre em acidente de moto na BR 101

Um adolescente, de apenas 15 anos, morreu em um grave acidente na noite desta segunda-feira (18), na BR 101 Sul. Informações iniciais dão conta de que o menor conduzia uma moto quando perdeu o controle da direção em uma curva e acabou colidindo com uma placa de sinalização.

A batida aconteceu no KM 416 próximo ao posto Shangrilá e ao trevo de acesso a Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros. Segundo testemunhas, os socorristas fizeram de tudo para reanimar o adolescente, mas ele acabou não resistindo e morreu.

*Com informações de Fábio Jordão – Kennedy em Dia

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.