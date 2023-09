Agência de classificação de risco eleva nota do Banco do ES para AA+

A Fitch Ratings elevou a perspectiva da nota de rating nacional a longo prazo do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) de AA-(bra) para AA+(bra), com perspectiva estável, o que caracteriza a solidez da instituição, principalmente nos indicadores de qualidade de crédito, risco de inadimplência e lucratividade, além do sólido perfil financeiro e da estrutura de governança corporativa do Banco.

Segundo o relatório publicado pela Fitch Ratings, a revisão do rating foi impactada pelas mudanças na escala nacional e nas classificações de rating soberano do País. O relatório ainda destaca a melhora dos fundamentos do Banco do Espírito Santo em relação aos emissores locais de outros setores.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, ressaltou que o bom desempenho da instituição está ligado à adequação das estratégias adotadas no período. “Temos direcionado nossas ações à adequação da política e dos processos de concessão de crédito neste novo cenário econômico, buscando maior qualidade e efetividade das garantias adquiridas nas novas concessões, além do aprimoramento dos processos de reestruturação de ativos e de recuperação de créditos”, afirmou.

O Banestes tem seu rating avaliado pela Fitch Ratings desde 2014. O rating teve recorrentes mudanças de perspectivas até 2022, quando o banco recebeu a elevação de rating para AA-(bra), refletindo a visão da Fitch de que o Banestes tem sólida estrutura para superar desafios relacionados à demanda de crédito, como foi o período de 2020 a 2022. Agora, a série histórica registra a elevação do rating do banco para AA+(bra), com perspectiva estável, o que corrobora a solidez dos fundamentos do Banestes.