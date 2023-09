Agentes comunitários de saúde debatem doação de órgãos em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última sexta-feira (22) um encontro com Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com o objetivo de abordar a campanha “Setembro Verde”, que é o mês de conscientização para a doação de órgãos.

O encontro contou com a participação da primeira-dama do município, Samantha de Oliveira e da estagiária Márcia Xavier, ambas transplantadas. Os ACS, tiveram a oportunidade de tirarem suas dúvidas sobre a temática e foram incentivados na promoção a doação de órgãos.

O Setembro Verde é uma campanha indispensável para reforçar a importância da doação de órgãos. A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo e pode ser um fator decisivo para determinar a sobrevivência de uma pessoa. No Brasil, existem milhares de pessoas na fila de espera para receber um órgão, sendo esse gesto de doação a sua única esperança. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil é referência na área de transplantes, sendo o segundo maior país transplantador do mundo. Vale ressaltar, ainda, que esse número pode ser ainda maior caso as pessoas se conscientizem da importância da doação de órgãos.

Vale destacar, no entanto, que nem todas as pessoas podem ser doadoras, pois algumas doenças infeciosas e a causa da morte podem impedir a doação. Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, a fila de transplantes aumentou em 30%, uma vez que a doença impedia a doação de órgãos. Além dessas situações, pessoas sem documentação também não podem doar. No que diz respeito à idade, não há um limite, sendo observado o estado de saúde do doador. E menores de 18 anos só podem doar mediante autorização de responsáveis.