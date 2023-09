Agosto Lilás: apresentação de projetos finaliza programação em Cachoeiro

Para finalizar as ações do Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência doméstica, a Prefeitura de Cachoeiro apresentou, na noite da última quarta-feira (30), os programas sociais “Novo Ciclo” e “Rosa dos Ventos”.

A apresentação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) e aconteceu no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI), contando com a presença de diversas autoridades.

O “Novo Ciclo” é um programa de atenção à pobreza menstrual, com intuito de distribuição de absorventes, através da cesta básica, para adolescentes em situação de vulnerabilidades social. A ação será voltada para famílias que estejam registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Já o “Rosa dos Ventos” vem com o objetivo de prestar atendimento à mulher vítima de violência doméstica, por meio do custeio do aluguel pelo período de tempo que está descrito na Lei.

A oferta de capacitação profissional, com vista a auxiliar a mulher a ter independência financeira também é uma das vertentes do programa.

“Estes são dois programas que vão mudar a vida de mulheres de nossa cidade. Temos trabalhado muito para apresentar políticas sociais sérias e que visam justamente a segurança e melhoria de qualidade de vida para os nossos cidadãos. O ‘Rosa dos Ventos’ e o ‘Novo Ciclo’ tem o objetivo de levar cidadania e justiça social a quem mais precisa”, expressa o prefeito Victor Coelho.