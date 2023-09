Agroturismo: feira fomenta setor estratégico para economia em Cachoeiro

A importância da Feira de Negócios e Agroturismo para o fomento do turismo rural foi destacada, nesta quarta-feira (27), durante a solenidade de abertura do evento, que será realizado até o próximo sábado (30), no Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim.

O tema foi pautado pelo deputado estadual e presidente da Comissão de Cooperativismo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Allan Ferreira (Podemos). Conforme explica o parlamentar, a feira é um pólo de negócio estratégico não só para os grandes, mas também para os pequenos do setor.

“Vemos aqui o resultado dessa parceria com o Governo do Estado, como é de suma importância para a nossa região. Temos aqui várias cooperativas, participando dessa feira, que além de todo o segmento do comércio, também aglutina o agroturismo”, afirma Allan Ferreira.

A Feira de Negócios e Agroturismo, que já está na sua 17ª edição, ainda é apontada pelo deputado e ex-vereador de Cachoeiro, como um evento providencial para a economia capixaba, tendo em vista as consequências decorrentes da Reforma Tributária.

“Nós precisamos agora potencializar muito o agroturismo, o turismo em geral. Com essas mudanças na forma de cobranças de impostos, advindas da Reforma Tributária, vai ter um impacto muito grande em nosso Estado, que é pequeno. Feiras como essa fomentam a economia, gera empregos imediatos e contratos posteriores”, ressalta o parlamentar.

A Feira de Negócios e Agroturismo é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a ACISCI. O evento também conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).