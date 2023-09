Alegre é a cidade do Sul com maior evolução nos níveis de transparência na gestão

Alegre é a oitava cidade com mais transparência na gestão pública do Espírito Santo. A cidade saltou da 35º posição, com um desempenho considerado regular em 2022 e entre os municípios capixabas menos transparentes, para a ponta da tabela, evoluindo para um nível de Transparência e Governança Pública atualmente considerado ótimo.

Os dados são da Transparência Capixaba e, segundo a entidade, Alegre foi uma das cidades que mais readequou a disponibilização de informações, montando um mapa colaborativo, para que o cidadão ajudasse no alcance dos indicadores definidos como essenciais para a total clareza das ações da administração pública.

Ranking de Transparência e Governança Pública

Em entrevista para o AQUINOTICIAS.COM, o prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Solidariedade), disse que o resultado é recompensador. Ele reconheceu que para a cidade atingir o nível atual de Transparência e Governança Pública foi necessário investimento, esforços e a colaboração popular, que também serão necessários para manter a cidade nessa tendência. Confira:

Aqui Notícias – Qual a importância de posicionar Alegre entre as cidades mais transparentes do Estado?

Nirrô Emerick – Por meio das ações implementadas desde o primeiro dia dessa gestão, o Município de Alegre tem tomado outro rumo. O rumo da transparência, da eficiência, da integridade, da austeridade.

O resultado da avaliação divulgado pela Transparência Capixaba reforça a importância do trabalho árduo por nós desempenhado até aqui. Pois Alegre deixou de ser o 35º colocado no Estado para se tornar o Município mais transparente do Caparaó Capixaba.

A importância do patamar em que o município de Alegre alcançou é o legado que fica na história de nossa cidade. Se distanciando cada vez mais do passado obscuro, da irresponsabilidade com a coisa pública, da falta de transparência, e caminhando em direção à excelência e aos mais altos níveis em avaliações governamentais.

AN – O que havia de “obscuro” no modo de disponibilizar as informações da cidade?

Nirrô Emerick – O Portal da Transparência não apresentava a riqueza de informações que apresenta atualmente. Não se tinha acesso à íntegra de inúmeros documentos da administração pública municipal, como, por exemplo, processos licitatórios, relação de bens públicos (frota de veículos, imóveis…), relação de medicamentos disponíveis, escala de profissionais da saúde, dentre outras informações primordiais que são direito do cidadão tê-las sempre atualizadas.

AN – O que foi preciso fazer para alcançar o nível atual de transparência?

Nirrô Emerick – Foi alterada a estrutura administrativa da Prefeitura de Alegre, efetuando a criação de cargo específico para gestão e fiscalização do Portal da Transparência, bem como para promoção e acompanhamento das políticas de transparência previstas na Legislação, visando aprimorar a divulgação das informações junto à sociedade.

Porém, mais do que investimentos, realizamos um choque de gestão substancial, cobrando, de cada servidor da administração municipal, o lançamento periódico das informações públicas no Portal da Transparência, garantindo o fortalecimento da integridade e combatendo a ultrapassada escassez de dados disponíveis à população.

AN – E o papel da população nesse avanço?

Nirrô Emerick – A população desempenha papel crucial no aperfeiçoamento da transparência pública, demandando informações e prestação de contas dos gestores, solicitando documentos governamentais, relatórios, dados e outros registros que ajudem a entender as ações do governo.

Além disso, o cidadão, diante de um Portal da Transparência rico em informações, consegue observar o uso de recursos públicos, acompanhar os procedimentos licitatórios, conferir a execução detalhada das políticas públicas, dentre outras inúmeras ações que permitem constatar se os órgãos governamentais têm atuado de acordo com a lei e com os interesses públicos.