Evento vai debater soluções e tecnologias na produção de café e leite em Alegre

O Fórum Café & Leite, do Programa Inova Capixaba – Agricultura in Foco, vai tomar conta da cidade de Alegre no início do mês de outubro. A programação conta com uma série de propostas, soluções e tecnologias para setores chave da economia da região do Caparaó e do Sul do Estado.

O evento acontece nos dias 5 e 6, como parte do Programa de Popularização da Inovação (Inovapop) da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). O encontro terá estandes, palestras de especialistas e autoridades, além da demonstração de práticas inovadoras de sucesso e informações sobre todo o ecossistema de negócios relacionado ao tema.

O objetivo do evento é levar possibilidades de melhoria da qualidade e produtividade, incluindo a sustentabilidade ambiental em todas as cadeias que compõem o setor agrícola da região.

Oportunidade

Segundo a organização, trata-se de uma oportunidade de debater as ideias que visam impulsionar o desenvolvimento das produções de café e leite, mas que potencialmente, cria um ambiente de inovação e tecnologia que reflete não só no setor agrícola da região, mas no comércio, no empreendedorismo, na pesquisa e na educação.

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Solidariedade), acredita que a inovação, vista como um processo de aprimoramento dos produtos, serviços, do conhecimento e do comportamento com relação ao Meio Ambiente, tem o potencial de aprimorar a qualidade de vida da sociedade.

“Nosso objetivo principal agora é demonstrar para autoridades públicas, empresas privadas e principais instituições que podemos, por meio da inovação, impulsionar a produtividade, gerando maior riqueza para nossa população e promovendo avanços tecnológicos contínuos em prol da sociedade”, afirmou.

Para o prefeito, aproximar essa realidade, tanto dos pequenos produtores da cidade, quanto das propriedades mais consolidadas, por meio do evento é fundamental. E ele também destacou a importância da economia cafeeira e leiteira.

“Isso é particularmente relevante em nossa região, onde o agronegócio desempenha um papel crucial na economia. A inovação é uma vocação natural em Alegre, até então não explorada, mas que agora, se torna nossa prioridade para alcançar um desenvolvimento econômico sustentável, atraindo investimentos sejam públicos ou privados por meio do progresso tecnológico”, concluiu Nirrô Emerick.