Altobeli e Scholastica são campeões da 32ª edição das Dez Milhas Garoto

Milhares de pessoas invadiram as ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha neste final de semana para a 32ª edição das Dez Milhas Garoto, disputada no domingo (24), no Espírito Santo. Entre as mais de 13 mil pessoas que participaram da corrida, entre profissionais e amadores, dois atletas de elite tiveram um motivo ainda mais especial para comemorar a vitória. Altobeli Santos da Silva, do Brasil, e Scholastica Japkemboi, do Quênia, são os campeões da tradicional prova em 2023.

Tanto o brasileiro quanto a queniana venceram a prova pela primeira vez, sendo que a africana fez sua estreia nas Dez Milhas Garoto e manteve o domínio estrangeiro entre as mulheres, com a sexta conquista em seis anos. Entre os homens, Altobeli empatou o placar. Agora, são três títulos nacionais e o mesmo número para os corredores “de fora” do Brasil. No geral, contando os dez primeiros colocados entre masculino e feminino na elite, o saldo de 2023 apresenta 8 a 2 em favor dos corredores nacionais. A premiação total entre os ganhadores, melhores capixabas e colaboradores foi de R$ 200 mil.

“Os quenianos são muito rápidos no final, se você deixar para decidir nos últimos 100 metros, fica muito difícil. Assim, forcei para não deixar que eles encostassem. Eu acreditava que chegaria em segundo, porque o Jonathan (de Oliveira) estava na frente. Consegui assumir a ponta no final e estou muito feliz com a vitória nessa prova que é ótima, muito bonita e bem organizada. Eu havia corrido aqui somente uma vez e conquistar esse título foi bom demais”, afirmou Albobeli, que cruzou a linha de chegada em 50min 24, seguido por Giovani dos Santos, campeão ano passado, na segunda colocação, com 50min49.

Johnatas de Oliveira Cruz não subiu ao pódio porque sentiu um problema de saúde no final da prova. Após dominar a partir do km 6, no início da terceira ponte, que liga Vitória a Vila Velha, e abrir vantagem, foi obrigado a abandonar por volta do km 15, a menos de 1km da linha de chegada. Além de Altobeli e Giovani, a lista dos cinco primeiros teve mais dois brasileiros: Savio de Paula Silva (quarto colocado) e Alequessandro Paula da Silva (quinto lugar). O único estrangeiro no top 5 foi, Decta Bonephance, da Tanzânia, que terminou em terceiro.

No feminino, domínio queniano

Entre as mulheres, Scholastica Japkemboi dominou de ponta a ponta e cruzou a linha de chegada após 58min47. “Minha primeira vez aqui na prova, e aqui no Brasil. Não tinha estreia melhor, fiz uma boa prova, não tive dificuldades no percurso e gostei muito. Foi tudo ótimo, estou feliz e vou voltar”, disse a queniana de 26 anos. O pódio foi completado por brasileiras: Franciane dos Santos Moura, Amanda Aparecida de Oliveira, Larissa Quintão e Marcela Cordeiro.

“É minha segunda vez nessa prova e meu segundo pódio. Em 2018 fui terceira colocada. Hoje, consegui o segundo lugar, mesmo considerando que não estava tão bem preparada como gostaria. Mas ainda assim consegui chegar em alguns momentos na queniana, a vencedora, mas o ritmo dela estava bem forte, e ela abriu, não pude acompanhar. Estou feliz com o segundo lugar”, disse Franciane, que é natural de Manaus.

A movimentação começou com os primeiros raios da manhã do domingo ensolarado. A largada, às 7h15, ocorreu na Av. Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória. Durante 16,09km do percurso considerado entre os mais belos do Brasil, o calor, entre 25 e 28 graus, foi um componente que exigiu atenção nos postos de hidratação. A chegada foi em frente a fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha.

Meninos, meninas e cães

A festa esportiva no Espírito Santo começou no sábado (23), com as corridas para crianças e tutores e seus cães. A 2ª Cachorrida e a 20ª Corrida Garotada, para crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos, reuniram 2.200 meninos e meninas e 600 duplas formadas por humanos e animais.

O capixaba Abner Azevedo e a dálmata Pandora conquistaram o bicampeonato da Cachorrida. Atual campeão brasileiro de Canicross, ele tem total afinidade com os animais. “Sou atleta amador e trabalho como atendente de pet center. Há quatro anos corro com os cachorros. Além da Pandora, também corro com um braco alemão, com quem conquistei o título nacional, em junho passado, em Jundiaí (SP). Agora estamos em busca de apoio para disputar o mundial, que será na Espanha, em novembro”, comentou o atleta.

A 2ª Cachorrida largou bem cedo, às 6h50, no Estacionamento do Shopping Vitória, com percurso de 1.609 metros. Na sequência, a partir das 9h, foi a vez das crianças, divididas nas categorias 6 e 7 anos – 200m, 8 e 9 anos – 400m, 10 a 13 anos – 800m, e 14 a 17 anos – 1.609m.

Sobre a corrida

Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas é uma das favoritas dos atletas de elite e amadores de todo o Brasil há mais de três décadas. Seu percurso permite aos corredores contemplar um cenário muito especial, com passagem por pontos turísticos do Espírito Santo, como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A prova é oficializada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo).