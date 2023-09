Alunos capixabas recebem prêmio inédito em competição mundial da F1

Uma vitória inédita para o Brasil direto de Singapura! A equipe Pocadores, de um colégio particular de Vitória, participou entre os dias 10 e 13 de setembro do torneio mundial F1 in Schools, que aconteceu em Singapura, e que reuniu estudantes de 33 países, com idades entre 9 e 19 anos. Na bagagem de volta ao Brasil, o prêmio de Melhor Escrutínio da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

Os alunos Arjan Petrus Bajocco Draaisma, Bernardo Infantini de Aguiar, Eduardo Schmidt Schultz, Gabriela de Souza Santos, Lucas Simonetti Polastri de Oliveira Francisco e Mellina Alexia Oliveira foram premiados pelo melhor projeto de carro. Ele atingiu o nível máximo em todos os critérios de dimensões, design, inovação e engenharia, o que torna o feito inédito para uma equipe na categoria F1 in Schools do país.

Para o aluno Eduardo Schmidt Schultz, de 18 anos, elevar o nome do Espírito Santo e do Brasil a nível internacional é gratificante. “Competir representando toda uma escola, uma rede de ensino, é uma sensação indescritível. Estar num mundial e saber que valeu a pena, deixa a gente muito feliz. Sem palavras”, conta.

Mas chegar a esse resultado não foi fácil. São dias de estudo às regras, pesquisas, montagem, pintura. Tudo para deixar o carro em perfeito estado para competição. Todo esse processo de construção foi acompanhado pelo professor de Robótica, Bruno Castro.

“O torneio tem várias categorias, mas o carro é o produto final mais esperado, o principal. Observamos todas as regras novas. A gente precisa estudar junto com a equipe, ter uma noção para ficar alertando o tempo inteiro, mas os alunos são muito atenciosos também. Estamos levando um prêmio especial, de uma categoria muito técnica dominado pelos europeus. Estamos muito felizes”, pontua Castro.

A presidente da Findes, Cris Samorini, comemorou a vitória dos alunos. “A educação é uma de nossas prioridades na Federação, e investir na qualidade do ensino traz sempre excelentes resultados. Entendemos que oferecer a Robótica como parte do aprendizado faz com que alunos, como a equipe Pocadores, se destaquem no Brasil e em competições mundiais. Estamos muito orgulhosos dos nossos alunos por essa conquista inédita para F1 in Schools no Brasil”, ressalta.

Dinâmica

A disputa exigiu conhecimento técnico de engenharia, matemática, design e tecnologia, a organização estabeleceu regras para réplicas ainda mais semelhantes aos da Fórmula 1. Além de adicionar o Halo, um dispositivo de segurança nos carros, eles tiveram um desafio opcional para desenvolver um carro com nariz que possa ser desmontado e substituído no menor tempo possível, imitando o famoso pit stop da F1.

Para a competição, as equipes construíram um carro em miniatura, réplica dos carros oficiais de corrida, que, impulsionados por um cilindro de CO2, chegam a 80 km/h em uma pista de 24 metros. Elas também montaram um plano de negócios e de marketing para promover a escuderia. O torneio mundial avalia não só a eficiência dos carros, como também o gerenciamento de projetos, marketing, trabalho em equipe, inovação e comunicação para a competição.

Patrocinadores da equipe Pocadores

ArcelorMittal, Engesolda, Lotes CBL, NV7 Fibra, ComproPay, Comprocard, Fastcon, Assertec Engenharia, Star Laser, HVR Engenharia, RTS, Praxi Brasil, A4, Moddev, BeeBee, Pró Laranja, Acrílico Vitória, Marcos Bilate e EducaMeeple.