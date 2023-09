Alunos de Alegre participam de palestra sobre “Empreendedorismo”

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Pedro Simão, localizada em Alegre, promoveu, na última quinta-feira (21), uma palestra com o tema “Protagonismo: desenvolvendo características empreendedoras para torna-se o ator principal da sua vida”. Participaram do momento, os alunos da 2ª e 3ª série do Ensino Médio Integrado com Habilitação em Administração. O objetivo foi possibilitar aos estudantes conhecer e explorar seus potenciais.

A palestra foi ministrada pela consultora do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Karlla Barbosa Coutinho, que mostrou que ser empreendedor caracteriza-se antes uma forma de ser, do que uma forma de fazer.

Segundo a diretora Lucy Sader de Souza, a ação aproximou o protagonismo do empreendedorismo, uma vez que ambas as abordagens se reportam a práticas pedagógicas que valorizam a participação do estudante nos processos de ensino e de aprendizagem. “Para fazer uma trajetória empreendedora e protagonista, é preciso criar oportunidades, construir pontes e agregar parceiros. Cabe destacar que, para a construção de um ensino potente, é preciso ter comprometimento com o caminho a ser construído”, destacou a diretora.