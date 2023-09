Anchieta promove o Dia de Limpeza de Praia neste sábado (16)

Anchieta abraçou a causa “Word Clean Up Day”, que na nossa tradução significa Dia Mundial da Limpeza. O evento que acontece de forma simultânea em todo o mundo, e em Anchieta ocorrerá no dia 16 de setembro às 9h.

O Dia Mundial de Limpeza, conhecido como Word Clean Up Day, é uma ação que tem como propósito promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques e simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para um problema maior sobre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

O encontro está marcado na Praça da Vila Samarco e o trajeto será da Praia da Ponta dos Castelhanos, até a praia dos Castelhanos.

A organização da Prefeitura de Anchieta orienta que os participantes utilizem roupas leves, como tênis, boné e proteção solar durante todo o percurso, pois a caminhada não é curta.

Faça parte da equipe que salva o planeta, faça a sua parte. Juntos somos mais fortes!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.