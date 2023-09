Anchieta realiza campanha de vacinação animal na próxima quinta (7)

A Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos continua em Anchieta até o final de setembro. E neste feriado (7), a imunização dos pets acontece no bairro Planalto, na sede do município. A vacinação seguirá durante o dia, casa a casa, e a expectativa é vacinar 300 animais.

Até o momento, segundo a Secretaria de Saúde, foram vacinados 4.612 cães e gatos, alcançando a meta vacinal da população animal.

A campanha vem sendo realizada nas comunidades da sede e do interior, vacinando casa a casa, das 8h às 11h e das 13h às 15h, de acordo com um cronograma.

Quem perdeu a data da visita no seu bairro e ainda não conseguiu vacinar seu pet, deve procurar o serviço de vacinação de rotina, às quartas-feiras, na Vigilância Ambiental (prédio do antigo Caps)

