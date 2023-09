Após assalto, suspeito esquece arma no balcão e funcionário reage

Um homem armado invadiu um estabelecimento comercial e roubou um notebook e um celular em Conceição do Castelo, nesta quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no bairro Nicolau de Vargas e Silva.

No local, um funcionário informou que um suspeito, com o rosto coberto, entrou na loja e anunciou o assalto. Enquanto recolhia os objetos, o homem deixou um revólver calibre 38, carregado e engatilhado, em cima do balcão.

Ao perceber a distração do suspeito, a vítima pegou o armamento e correu atrás do indivíduo, que fugiu tomando destino ignorado.

Militares realizaram buscas na região, mas ninguém foi detido. A arma foi entregue na Delegacia de Conceição do Castelo.