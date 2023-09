Após perseguição, suspeito de tráfico de drogas é preso em Atílio Vivácqua

Na noite da última segunda-feira (18), suspeito de tráfico de drogas foi preso após perseguição policial no bairro Niterói, em Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento tático com cães, uma denúncia dava conta de que dois suspeitos estariam realizando tráfico de drogas e portando armas de fogo na região conhecia como “Grota”.

Segundo a PM, foi reforçado o patrulhamento no bairro e ao avistar a presença policial, um dos suspeitos fugiu, pulando os muros dos vizinhos e dispensando uma sacola e um revolver em uma região de mata, mas ao ser alcançado, foi identificado como M. V. O. M. l.

A Polícia Militar informou ainda que, refazendo o trajeto do suspeito com a K9 Diana, foi possível localizar a sacola com 60 pinos de cocaína , R$34,00 em dinheiro, e um revólver cal. 32 municiado.

A PM ainda afirmou que as denúncias davam conta de que a arma que o suspeito possuía, teria sido a mesma utilizada para matar Polyana Resende no dia 13 de setembro.

O suspeito foi conduzido a 7° Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e todo material apreendido também foi entregue aos cuidados da mesma delegacia.