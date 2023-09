Após receber homenagem da Câmara, Bolsonaro projeta visita a Cachoeiro  

Em agenda em Brasília, o vereador de Cachoeiro de Itapemirim, Juninho Corrêa (PL), visitou deputados federais e o aliado e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Ao lado do senador capixaba Magno Malta, o vereador entregou uma homenagem, aprovada pela Câmara de Cachoeiro, a Bolsonaro. No encontro, Juninho ressaltou que o reconhecimento pelos serviços prestados pelo ex-presidente ao Brasil foi aprovado pela maioria dos vereadores na Casa de Leis.

Além de entregar a honraria, o vereador cachoeirense também aproveitou a oportunidade para convidar o ex-presidente do Brasil para visitar a Capital Secreta.

“Tanto ele quanto a primeira-dama Michelle Bolsonaro pretendem visitar o ES ainda esse ano, mas aproveitei para convidá-los a conhecer Cachoeiro”, disse Juninho.

Em um vídeo, divulgado nas redes sociais do vereador, Bolsonaro agradece a homenagem e afirma que, “tendo oportunidade, será um prazer” visitar a cidade do Sul capixaba.

Com os parlamentares capixabas Gilvan da Federal, Evair de Melo, Messias Donato, Da Vitória e Gilson Daniel, o vereador intercedeu pela saúde de Cachoeiro, que é referência no Sul do Espírito Santo.

“Por isso, pedi a eles por meio de ofício, que continuassem no esforço de manterem no orçamento da União verba para a continuidade do novo Hospital do Câncer, administrado pelo Hospital Evangélico, e também verba da União para ajudar a nossa Santa Casa, que tanto precisa”.