Aposta de Cachoeiro bate na trave e fatura mais de R$ 55 mil da Mega-Sena

Um cachoeirense bateu na trave e acertou a quina da Mega-Sena, no sorteio desta quinta-feira (31). Outras três apostas do Espírito Santo também acertaram as cinzo dezenas e faturaram R$ 55.477.63. O prêmio principal acumulou e deve chegar em R$ 48 milhões no próximo sorteio.

A aposta em Cachoeiro de Itapemirim foi feita no bairro IBC, através pela internet. Os outros ganhadores do Espírito Santo são de Vitória, Domingos Martins e São Domingos do Norte.

Os números sorteados foram: 13 – 25 – 31 – 43 – 57 – 58.

De acordo com a Caixa, ao todo 56 apostas acertaram a quina. Já 4.691 apostadores acertaram a quadra e vão ganhar R$ 946,11.

As apostas para o sorteio deste sábado (2), podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.